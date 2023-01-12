Потанин возглавил рейтинг новых собственников активов иностранных компаний Forbes: Потанин возглавил рейтинг новых собственников активов иностранных компаний в РФ

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Владимир Потанин

Миллиардер Владимир Потанин, купивший активы французской финансовой группы Societe Generale, возглавил рейтинг 25 новых собственников активов иностранных компаний в России, сообщает Forbes. По оценке издания, валовая прибыль от новых зарубежных вложений предпринимателя составила 49,1 млрд рублей.

На втором месте рейтинга — генеральный директор Highland Gold Владислав Свиблов, чья компания приобрела российские предприятия канадской золотодобывающей корпорации Kinross Gold по цене $340 млн, уточняет издание. Валовая прибыль актива составила 38,6 млрд рублей.

Третье место в рейтинге занял Иван Тырышкин и партнеры, которые в мае этого года приобрели 49,5% в ООО «ХКФ Банк». Валовая прибыль актива за 2021 год составила 36,5 млрд рублей.

Ранее Потанин сообщил, что «Норильский никель» согласился вернуться к идее слияния с компанией Rusal. По его словам, эта мера позволяет создать «национального чемпиона» по части «зеленой повестки»: обе компании предпринимают большие усилия в развитии зеленой экономики и одновременно намерены приобрести дополнительную санкционную устойчивость. Кроме того, новая объединенная компания сможет получать государственную поддержку для своих проектов в России.