Поставщик Renault обратился в суд из-за «Москвича» Поставщик Renault Silver Basis подал в суд иск о банкротстве завода «Москвич»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Арбитражный суд Москвы поступил иск о банкротстве от компании Silver Basis Investment Development Company из Гонконга против АО «Московский автомобильный завод „Москвич“», следует из картотеки. В 2020 году стороны заключили соглашение о разработке и поставке оснастки для изготовления деталей для автомобилей Renault.

Оснастка должна была поступать подрядчику в лице фирмы «АД Пластик Тольятти» для производства конкретных компонентов для АвтоВАЗа. Однако после ухода Renault из России проект завершился. Это привело к остановке производства в стране. По данным иска, заказчик выплатил только часть общей суммы по договору — около €383 тысяч из €2,866 млн в период с 2020 по 2021 год.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что рекордные продажи компании АвтоВАЗ объясняются ценой и небольшим выбором автомобилей в России. В то же время он отметил, что вера покупателей в отечественные машины повысилась из-за улучшения их качества. По мнению Зенкевича, АвтоВАЗ старается перевернуть представление о своей продукции.

До этого президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в скором времени может быть принято решение о повышении цен на автомобили Lada. При этом он пообещал, что рост цен будет ниже инфляции.