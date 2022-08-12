Поставки техники в Россию по параллельному импорту оказались под угрозой «Коммерсант»: продавцы опасаются отказов ЕАЭС в отгрузке техники по параллельному импорту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поставщики электронной техники (планшетов, смартфонов, компьютеров) опасаются отказов со стороны стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в поставках в Россию потребительской электроники по параллельному импорту. Опасения вызваны возможным дефицитом товаров на внутреннем рынке, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что в настоящее время поставки из ЕАЭС идут за счет избыточных запасов, но в августе начался рост сезонного спроса на технику.

Система поставки товаров в Россию через каналы параллельного импорта может спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС. Там уже нет свободных запасов, которые можно без проблем отправить в РФ. Продавцы не захотят жертвовать внутренними рынками, — цитирует издание участников рынка.

Другой проблемой может стать желание посредников хорошо заработать. Так, посредники из третьих стран уже поднимают цены на электронику, рассчитывая, что российский дистрибьютор «купит все что угодно».

Ранее стало известно, что ассортимент смартфонов в российских магазинах, который просел весной из-за прекращения поставок и резкого колебания курсов валют, вернулся на уровень начала года. Линейка модификаций того или иного смартфона у продавца может быть довольно широка, но может быть представлен только один цвет, что называется издержками параллельного импорта.