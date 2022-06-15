Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье резко снизились Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье снизились почти на 29%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объем экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье с начала года по 15 июня резко снизился, сообщила компания в своем Telegram-канале. Поставки составили 65,6 млрд кубометров, что почти на 29% меньше, чем в аналогичный период годом ранее.

Сама добыча также снизилась на 6,4%, до уровня в 226 млрд кубометров газа, хотя поставки на внутренний рынок находятся на прошлогоднем уровне, а экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» растет. При этом запасы в европейских подземных хранилищах газа составляют 26,2 млрд кубометров, для достижения отметки в 90% заполненности необходимо еще около 27 млрд кубометров.

Ранее итальянская энергетическая компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок топлива на 15%, причины сокращения на данный момент не раскрываются. Там отметили, что продолжают следить за ситуацией.