Посол рассказал о перспективах китайского бизнеса в России Посол Моргулов: китайские компании начали наращивать долю своей продукции в России

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Китайские предприятия могут нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке в условиях ухода из России большого числа западных компаний, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью, опубликованном на сайте российского посольства. По его словам, страна производит множество товаров как для рядового потребителя, так и для промышленных нужд, а крупный китайский бизнес проявлял заметную активность на российском рынке и до введения западных рестрикций.

В условиях ухода ряда западных экономоператоров из нашей страны предприятия КНР имеют неплохую возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке, и, полагаю, не преминут воспользоваться этой возможностью. Собственно, этот процесс уже активно идет, - заявил посол.

Как стало известно ранее из отчета Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), Россия стала третьей страной в мире по объему платежей в юанях за пределами Китая. На ее долю в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в августе пришлось 4,3%, в чем она уступает лишь Гонконгу (71,14%) и Великобритании (5,75%).

До этого ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что инвестиции в китайский юань обладают определенными рисками. По его словам, в России недостаточно развита инфраструктура для использования китайской валюты. Также эксперт отметил зависимость юаня от доллара и сильную зарегулированность его со стороны государства: в дальнейшем инвесторы могут оказаться заложниками ситуаций, когда Китай, к примеру, ослабляет национальную валюту для облегчения экспорта.