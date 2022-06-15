Цены на газ в Европе взлетели после заявления «Газпрома» Цены на газ в Европе превысили $1150 за тысячу куб. м после заявления «Газпрома»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост и выросли в стоимости не менее чем на 10% после заявления представителей компании «Газпром» о сокращении поставок по «Северному потоку», следует из данных лондонской биржи ICE. Отмечается, что цены превысили $1150 за тысячу куб. м.

Цена июльского фьючерса по индексу крупного европейского хаба TTF на открытии торгов 15 июня составила $1069 за тысячу куб. м, превысив цену предыдущего дня на 2,4%. Впоследствии цены продолжили рост почти до 9%, пересекая планку в $1130. Далее цена фьючерса колебалась в пределах $1053–1097. В 16:00 мск был снова зафиксирован рост котировок и к 16:15 они превысили $1150, прибавив в цене 10,5%.

Накануне «Газпром» не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, что могло привести к сокращению поставок газа по «Северному потоку». На компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата, также имеют место технические неисправности двигателей.

Позднее «Газпром» вывел из эксплуатации еще одну газовую турбину Siemens на компрессорной станции «Портовая». В компании объяснили, что остановка работы газотурбины связана с окончанием срока межремонтных наработок до капитального ремонта. Уточняется, что производительность «Портовой» 16 мая за сутки составит 67 млн кубометров.