Популярность мебельных ателье в России выросла после ухода IKEA Спрос на изготовление мебели по индивидуальным проектам вырос в России после ухода IKEA

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытый магазин IKEA в Москве

Спрос на изготовление и сборку мебели по индивидуальным проектам вырос в России после ухода с рынка IKEA. Также увеличилась популярность мебельных ателье, способных предложить альтернативу изделиям шведской сети по приемлемым ценам, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что в июне россияне заказывали изготовление мебели и её сборку почти на 30% чаще, чем год назад. Таковы результаты подсчета «Авито услуг». В YouDo заявили о росте числа запросов, связанных с изготовлением мебели на заказ, на 20% к февралю 2022 года.

Гибкость предлагаемой цены у небольших мастерских делает их предложение конкурентным, — пояснил директор «Авито услуг» Георгий Акопян.

Эксперты также отметили, что на 30% год к году выросло число исполнителей заказов на изготовление мебели. Наибольший интерес к индивидуальной мебели и её дизайну проявили жители российских мегаполисов — Москвы, Самары, Казани, Новосибирска и Ростова-на-Дону, указывает издание.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил: с уходом IKEA с российского рынка в стране мебельная отрасль начнёт наращивать производство, которое раньше сдерживала шведская компания, «поджавшая» рынок под себя. По его словам, в России появится здоровая конкуренция, благодаря которой отечественные производители начнут развивать сферу услуг и сбытовые направления.