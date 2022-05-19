Попавший под санкции производитель «Боржоми» передаст акции властям Грузии

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Производитель минеральной воды «Боржоми» IDS Borjomi International сделал официальное предложение о безвозмездной передаче властям Грузии доли своих акций, принадлежащих «Альфа-Групп». Об этом сказано в сообщении IDS Borjomi International, которое приводит Forbes. После этого компания надеется продолжить полноценную деятельность, так как её пакет снизится до неконтрольного.

Уверены, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решение, которое поможет группе восстановить работу заводов в Грузии и сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных вод и напитков, — пояснил представитель акционеров «Альфа-Групп» в совете директоров Элхан Алназаров.

Ранее стало известно, что компания по розливу пресной и минеральной воды под брендом «Боржоми» приостанавливает работу в Грузии в связи с финансовыми сложностями и действиями России на Украине. Сообщается, что ограниченный доступ к банковским счетам перекрыл валютную прибыль компании и возможность расплачиваться с кредиторами.