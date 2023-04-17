Попавший под санкции Евтушенков покинул совет директоров МТС

Фото: Стоян Васев/ТАСС

Феликс Евтушенков (в центре)

Бизнесмен Феликс Евтушенков, который попал под британские санкции, оставит пост председателя совета директоров МТС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление самой компании. По имеющейся информации, предприниматель складывает с себя полномочия с 17 апреля. По имеющимся данным, это решение было принято Евтушенковым добровольно.

17 апреля 2023 года председатель, член совета директоров ПАО «МТС» Евтушенков Феликс Владимирович уведомил ПАО «МТС» о добровольном сложении с себя полномочий, — подчеркивается в сообщении.

До этого Евтушенков оставил место в совете директоров Ozon. Это еще одна портфельная компания АФК «Система». Лондон ввел персональные санкции в отношении бизнесмена 12 апреля.

В прошлом году Евтушенков говорил, что 2023 год будет крайне тяжелым для экономики России. Миллиардер заявил, что экономический рост в стране начнется в 2024 году, но до этого времени необходимо наладить новые связи с партнерами и укрепить старые. Он подчеркнул, что основным вызовом для российской экономики является возможность технологического отставания от других стран. Чтобы его почувствовать, потребуется около 5–7 лет, утверждает бизнесмен. При этом он считает, что Россия и сама сможет научиться создавать новые технологии за это время.