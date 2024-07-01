Помощь в стартапах и рекламе: что пишут сообщества VK о бизнесе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

По данным Минэкономразвития России, за последние четыре года число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло более чем в 1,5 раза в стране. NEWS.ru собрал подборку из четырех пабликов социальной сети «ВКонтакте» о бизнесе, изучив которые вы сможете сэкономить на дорогом обучении и узнать что-то самостоятельно.

«ВКонтакте для бизнеса»

Это сообщество посвящено рекламной платформе «VK Реклама». Здесь можно запустить продвижение своего паблика, собрать заявки или контакты пользователей, рекламировать сайт или мобильное приложение. В группе есть подробная инструкция, как это сделать. Кроме того, пользователи найдут в ленте сотни советов по продвижению своего продукта.

В разделе статей собраны материалы про обновления сервиса и кейсы пользователей. Видео разделены на несколько категорий: интервью с основателями, обучающие ролики для новичков, конференции (например, AdIndex Brand Day, AdIndex City Conference). В закрепленных материалах есть бесплатные курсы по работе с рекламной платформой, а также список партнеров, гайды по созданию магазина, бизнеса и запуску рекламы.

В группе можно найти разборы кейсов предпринимателей, мотивирующие высказывания и цитаты тех, кто уже добился успеха. Сообщество станет источником вдохновения для тех, кто занимается развитием собственного дела.

«Церебро Таргет | продвижение и реклама бизнеса»

Это официальное сообщество сервиса Церебро Таргет, созданный для работы с интернет-рекламой. Он позволяет подбирать целевую аудиторию в социальной сети ВКонтакте. Продукт можно использовать для настройки максимально эффективной рекламы и анализа страниц конкурентов. Платформа идеально подойдет для таргетологов, СЕО-специалистов и маркетологов.

В официальной группе пользователи прочтут последние новости о работе платформы и получат ссылки на специализированные курсы по продвижению своего бизнеса. Админы сообщества стараются поддерживать живую органику внутри группы. Для этого они публикуют бизнес-мемы, рассказывают смешные истории из собственной практики и проводят опросы среди пользователей.

«Стартапы и бизнес»

Это сообщество — официальная группа крупнейшей в рунете площадки для предпринимателей VC.ru. Как пишут сами создатели, «это сайт для тех, кому интересен бизнес в России и мире, технологии, модели роста, стартапы и компании покрупнее, неординарные герои, развитие рынков и различных сфер».

В ленте пользователи найдут актуальные новости технологий, обзоры венчурного капитала и подробные аналитические статьи. Админы сообщества стараются освещать ключевые события в мире бизнеса. Группа регулярно обновляется, предлагая своей аудитории не только факты, но и контент, способный развивать бизнес-комьюнити.

Среди авторов сообщества — бизнес-профессионалы, предприниматели и инвесторы. Они обмениваются стратегической информацией, обсуждают инновации и делятся личным опытом. Это пространство для предпринимателей, стартаперов и всех, кто стремится быть в курсе последних тенденций в мире инноваций и успешного бизнеса.

«Мой бизнес»

Это сообщество расскажет о работе национального проекта поддержки малого и среднего бизнеса в России «Мой бизнес». В рамках инициативы предлагаются необходимые меры по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса — от появления идеи до выхода на экспорт: финансовые, имущественные, образовательные и другие.

Например, для предпринимателей, продвигающих продукцию за рубеж, на базе нацпроекта «Мой бизнес» созданы центры поддержки экспорта. В них бизнесмены могут получить финансовые и нефинансовые услуги, позволяющие увеличить географию поставок и расширить бизнес: организация мероприятий, которые способствуют заключению предпринимателями экспортных контрактов, помощь в патентовании, экспортная аналитика, страхование, оплата участия в международных выставках.

Кроме того, пользователи найдут сотни лайфхаков и полезных советов, бесплатные консультации, информацию о мероприятиях центров «Мой бизнес», актуальные новости, разбор законодательства для самозанятых и готовые решения для любого бизнеса.

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