«Поменяли буквы»: Henkel в России начал русифицировать бренды «Henkel Россия» начала русифицировать бренды до завершения продажи активов

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Известные бренды бытовой химии концерна Henkel в России начали появляться в маркетплейсах в новом виде — у них сохранилось название, но теперь оно написано на кириллице, а не на латинице, передает РИА Новости. Например, порошок Persil теперь в том же дизайне представлен как «Персил». Также в линейке товаров появились русифицированные бренды кондиционера для белья «Вернель» и туалетные блоки «Бреф». Само российское подразделение международной компании с 2023 года работает в России как самостоятельная компания Lab Industries.

Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось, — говорится в рекламных сообщения производителя.

При этом пока компания не продала свои активы в стране, хотя в конце марта и сообщалось о появлении желающих купить бизнес.

В компании не стали раскрывать подробности сделки по перепродаже бизнеса, но подтвердили, что «Вернель» и другие русифицированные бренды производятся компанией Lab Industries. В маркетплейсе Ozon отметили, что в самих товарах кроме наименования ничего не изменилось. А управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена отметила, что изменения названий никак не связаны с принятым недавно законом о госязыке.

Летом 2022 года маркетологи заявляли, что массовой русификации брендов ждать не стоит, однако этим ходом могут воспользоваться компании-импортозаместители и те, кому необходимо улучшать репутацию. В целом же бизнесу сейчас невыгодно раздражать покупателя новыми названиями.