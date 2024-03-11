Polymetal продала российский бизнес Компания Polymetal продала российские активы за $3,7 млрд

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Добыча золота на Чукотке компанией Polymetal International

Золотодобывающая компания Polymetal International завершила сделку по продаже российских активов структуре «Мангазея Плюс» за $3,7 млрд, сообщает пресс-служба компании. Это позволило Polymetal International снизить чистый внешний долг на $2,20 млрд, а также погасить внутригрупповую задолженность на сумму $1,04 млрд.

Мы рады, что акционеры поддержали продажу российского бизнеса. С закрытием сделки нивелированы основные риски, и теперь менеджмент планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала в мае,— заявил глава Polymetal Виталий Несис.

Группа после уплаты налогов получила $300 млн. При этом чистая денежная позиция компании после закрытия сделки находится на уровне $130 млн.

Ранее уточнялось, что решение о продаже принял совет директоров, считающий, что нынешний формат группы несет в себе риски полной потери текущей акционерной стоимости Polymetal. Его поддержали 96,74% акционеров.

После того как о сделке было объявлено, цена бумаг Polymetal снизилась на 1,97%, до 352,7 рубля за единицу, после падение увеличилось до 2,17% (352 рубля). Помимо России, Polymetal располагает активами в Казахстане. Компания входит в пятерку мировых производителей серебра и в десятку крупнейших производителей золота.