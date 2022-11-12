Подсчитаны миллиардные потери ушедших с российского рынка автобрендов Иностранные автобренды потеряли от ухода из РФ примерно €4,5 миллиарда

Зарубежные автомобильные бренды, которые решили покинуть российский рынок, несут миллиардные потери, пишут «Известия». В основном эти убытки связаны с нереализованными инвестициями. Кроме того, потери обусловлены фактически бесплатной передачей отечественных активов партнерам, объяснил эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов. По предварительным подсчетам, в совокупности потери брендов составляют примерно €4,5 миллиарда.

В предыдущие годы большинство автопроизводителей активно инвестировали в Россию: вкладывались в строительство и модернизацию автозаводов, логистических центров. После ухода эти инвестиции приходится списывать в убыток, — заявил Беспалов.

По его словам, уход для зарубежных брендов потеря рынка сбыта в виде РФ стала фактором «неприятным, но не смертельным». В стабильном состоянии местный объем новых машин составляет от полутора до двух миллионов штук в год. И это примерно 2% от глобальных продаж автомобилей.

Ранее стало известно, что Mazda уходит из России. Автоконцерн подписал соглашение о передаче российской группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на Дальнем Востоке, следует из отчетности Mazda по итогам II финквартала. Об уходе с российского рынка также заявил автопроизводитель Isuzu.

Концерн Mazda в связи с передачей доли планирует отразить убыток в размере 12 млрд иен (чуть более $82 млн по текущему курсу).