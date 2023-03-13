Подразделение американского Silicon Valley Bank продадут за фунт

Фото: Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Банк Великобритании HSBC Holdings Plc купит британское подразделение американского Silicon Valley Bank за £1, закрытого регулятором 10 марта, сообщает HSBC. Исполнительный директор HSBC Ноэль Куинн отметил, что сделка имеет важное стратегическое значение.

Сделка имеет важное стратегическое значение для нашего бизнеса в Британии. Клиенты SVB UK могут продолжать пользоваться банком как обычно, в полной уверенности, что их депозиты гарантированы устойчивостью и безопасностью HSBC, — заявил Куинн.

Он уточнил, что клиенты SVB в Великобритании смогут сразу получить доступ к своим вкладам и банковским услугам в обычном режиме.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве Silicon Valley Bank, который являлся одним из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины. Банк разорился менее чем за двое суток.

13 марта стало известно, что Росбанк отражает DDoS-атаку из-за чего возможны сбои в работе приложений, онлайн-банка и сайта. На время восстановления сервисов подать заявления на срочные платежи можно в бумажном варианте, работа офисов банка продлена.