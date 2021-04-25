Подмосковье вышло в лидеры по вводу жилья в России

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Московская область стала лидером среди всех российских регионов по объёмам жилищного строительства в первом квартале 2021 года. Здесь введено 10,9% от всего сданного в стране жилья (1,9 млн кв. метров), говорится в материалах Росстата.

В I квартале 2021 года в России сдано 228 тысяч квартир в многоквартирных и жилых домах, общей площадью жилых помещений 17,8 млн кв. метров. По сравнению с I кварталом 2020 года объёмы ввода в эксплуатацию жилья увеличились на 15,4%, — сообщили в Росстате.

Помимо Подмосковья наибольшие объёмы жилищного строительства наблюдались в Москве (6,4% от общей площади сданного жилья в РФ), в Ленинградской области (6%), Татарстане (5%), Краснодарском крае (4,9%), Санкт-Петербурге (4,1%) и Башкирии (3,9%).

При этом снижение ввода жилья по сравнению с прошлогодними показателями было отмечено в Москве (на 22,5%), Ростовской области (на 15%), Нижегородской области (на 13,9%) и Краснодарском крае (на 8,9%).

Доля индивидуального домостроения в общей площади построенного жилья в среднем по России составила 54,5%.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жильё и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов.

Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жильё в ипотеку по ставке менее 8%, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, в рамках нацпроекта планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.