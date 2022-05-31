Почти 77% бизнесменов в России адаптировались к санкциям

Порядка 77% предпринимателей в России уже адаптировались к работе в условиях санкций или ещё надеются это сделать. Всего санкции затронули 86,8% российского бизнеса, отмечается в материалах мониторинга, проведённого институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщает ТАСС.

Агентство уточнило, что мониторинг проводился с 17 по 21 мая, он охватил глав и владельцев 6 тысяч компаний из всех 85 регионов России.

Мониторинг показал, что 86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций. По их словам, 77,4% адаптировались или надеются это сделать, а 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес — полностью или частично, — поясняется в материалах мониторинга.

Бизнесмены считают, что спад спроса оказался самой значимой проблемой, об этом заявили 62,2% респондентов. Другими проблемами названы дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (40,7%), разрыв цепочек поставок (35,9%) и сложности доставки по импорту (26,6%).

О стабильности бизнеса и его росте заявили 10,4% респондентов, о балансировании около нуля — 22,4%, о снижении бизнеса — 67,1% опрошенных предпринимателей.

Российские бизнесмены ожидают, что власти пойдут на снижение налогов и списание части накопившейся налоговой задолженности (об этом заявили 52,8% респондентов). Также они отметили необходимость снизить ставки страховых взносов до 15% со всей базы зарплаты (49,2%). Помощью им стали бы более дешевые и доступные оборотные кредиты (45,2%) и заморозка тарифов естественных монополий (23,5%).

Ранее стало известно, что в России с начала 2022 года фиксируется рост числа открываемых новых кафе и ресторанов. При этом велика вероятность того, что к концу года точки общепита в большом количестве начнут закрываться. Аналитики экосистемы продуктов для бизнеса «Контур» пришли к выводу, что бум общепита оказался связан с тем, что владельцы адаптировались к условиям пандемии, однако нынешняя реальность и западные ограничения могут сыграть свою роль в дальнейшей судьбу отечественной отрасли.