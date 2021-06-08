«Почта России» будет продавать личинки муравьёв

https://static.news.ru/photo/856ad478-c826-11eb-8a8f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Почта России» планирует запустить проект по продаже товаров под собственным брендом «Почтовая марка». Под новым брендом компания хочет продавать мясо, молоко, творог, сыры, безалкогольные напитки и пиво. Кроме того, в перечне есть и совсем неочевидные товары: «молоко скисшее», «личинки муравьёв съедобные» и «куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспатента.

Заявку на использование нового товарного знака «Почтовая марка» оператор подал в Роспатент в середине апреля, с мая идёт экспертиза регистрируемого изображения, — говорится в материалах ведомства.

Логотип «Почты России» представляет собой голубой прямоугольник, напоминающий марку, с белой надписью «Почтовая марка». Решение регулятора по регистрации бренда пока не принято. Бренд предполагается использовать для продвижения товаров более чем в 100 товарных категориях, в том числе и скоропортящихся

В первом квартале текущего года оборот товаров, которые «Почта России» продаёт в своих отделениях под собственным брендом, вырос на четверть в сравнении с прошлым годом. Единственный крупный партнёр по совместному выпуску товаров — кондитерская фабрика «Победа», остальные 95% партнёров — мелкий и средний бизнес.

Как сообщил представитель «Почты России», запуск собственной торговой марки в новом формате запланирован на конец 2021 года.

«Почта России» уже получила разрешение от Росздравнадзора на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Оплатить медикаменты можно будет при доставке посылки почтальоном. Компания будет доставлять только безрецептурные лекарства. Для препаратов, требующих специальных условий хранения, курьерам выдадут термоконтейнеры.

Ранее генеральный директор компании Максим Акимов рассказал, что «Почта России» станет холдингом из десяти компаний. В 2020–2030 годах «Почта России» предполагает перейти к холдинговой модели управления, взяв в этом пример с Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post.