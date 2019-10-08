https://static.news.ru/photo/36410fb6-ea06-11e9-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолёты Boeing 737-800 из парка авиакомпании «Россия» перейдут в «Победу». Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», в структуру которого входят оба лоукостера.

Три самолёта из парка авиакомпании «Россия» Boeing 737-800 планируется передать в «Аэрофлот», и в дальнейшем компания рассматривает возможность забазировать их в Красноярске, где в конце марта 2020 года начнёт работу новый хаб авиакомпании, — приводит сообщение РИА Новости .

Кроме этого, в дочерний лоукостер «Победа» из парка «России» поступят ещё четыре Boeing 737-800.

С учётом перераспределения лайнеров «России» развитие среднемагистральной маршрутной сети компании сосредоточится в аэропорту Пулково в Петербурге.

Как писал News.ru, ранее Мосгорсуд поддержал требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) отменить платную регистрацию пассажиров авиакомпании «Победа» в зарубежных аэропортах.