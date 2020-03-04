https://static.news.ru/photo/06782122-5e7b-11ea-9b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инвестировать в проект скоростного платного шоссе планирует группа компаний «Регион», соглашение с правительством Подмосковья подписано в феврале 2020 года.

Согласно проекту, длина дороги составит 53 километра, ширина — от четырёх до восьми полос, дублёр будет проходить от Солнцево до Железнодорожного через Бутово и Лыткарино. По предварительным расчётам, на строительство понадобится 86,7 млрд рублей, срок концессии — 29 лет, пишут «Ведомости».

Стоимость проезда при этом планируется установить на уровне почти 500 рублей для легковушек и мотоциклов, до 1470 рублей — для грузового транспорта, эти суммы будут индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

Представитель ГК «Регион» сообщил, что строительство планируется завершить к 2026 году.

Как писал NEWS.ru ранее, трасса Адлер — Красная Поляна, которую построили к зимней Олимпиаде 2014 года, станет платной в течение двух лет с момента одобрения проекта правительством РФ. В настоящий момент данный вопрос прорабатывается.