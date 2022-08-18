Пинский оценил перспективы Starbucks выкупить Stars Coffee обратно Пинский: Starbucks могли бы выкупить Stars Coffee за очень большие деньги

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Антон Пинский

Starbucks может выкупить сеть кофеен Stars Coffee обратно, заявил ресторатор и совладелец сети Антон Пинский в беседе с NEWS.ru. Ресторатор отметил, что он, вместе с другим совладельцем Тимуром Юнусовым (Тимати), готов рассмотреть такую возможность, если «будут предложены большие деньги».

Но полностью Starbucks в Россию вернуться не может, — подчеркнул Пинский.

Пинский и Тимати рассказали об айдентике новой сети. По их словам, многие просили оставить круглый логотип, а девушка в кокошнике на нем символизирует «русскую красавицу». Юнусов добавил, что на стаканчиках в кофейне будет изображен смайлик. Но какой именно, по словам Тимати, пока «секрет».

У нас будут смайлики на стаканчиках, но это пока секрет <...> Про кокошник. Мы хотели русскую красавицу показать. В истинно русском образе, — сказал Тимати.

Предприниматели добавили, что они скоро откроют сеть итальянских ресторанов. Тимати признался, что ему очень нравится название, но назвать его пока не может.

Все кофейни Stars Coffee — преемника Starbucks откроются в России до конца сентября, ранеезаявил Пинский. По его словам их будет около 130.В конце июля Тимати и Пинский заявили о полном приобретении всех активов Starbucks в России. Сообщалось, что открытие первых точек состоится в августе.

В конце мая сеть Starbucks объявила о ликвидации российского юридического лица «Кофе Сирена» и уходе из России. Сотрудников при этом обещали сократить в течение трех месяцев.