Петербургу предрекли ещё больше пустых офисов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербург

Количество незанятых офисных помещений в Петербурге может вырасти к концу году в 2–2,5 раза, сообщают «Невские Новости». Владельцы офисов уже пытаются удержать клиентов или найти новых с помощью скидок. Как рассказал председатель Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Петербурга Алексей Третьяков, это происходит из-за спада экономической активности.

Во-первых, мы город приграничный, на севере — Финляндия, на западе — Эстония. Мы во многом были «воротами в Европу» и «воротами из Европы». И поэтому немалое количество бизнеса было завязано на обработку импортных грузов, товаров, услуг и так далее. Сейчас, в связи с санкционными делами, всё это закрылось, и поэтому предмета деятельности у этих фирм нет, — считает он.

Третьяков отметил, что не все смогли продолжить работу и потому уходят из арендованных помещений.

Он отметил, что сроки улучшения ситуации предсказать трудно. Во-первых, они зависят от санкций, а во-вторых — от политики государства. Если оно будет вкладываться в инфраструктурные проекты, экономическая активность возрастёт и офисы снова заполнятся.

Президент Becar Asset Management Александр Шарапов ранее рассказал о перспективах появления в России «кладбищ» торговых центров. Это грозит торгово-развлекательным центрам крупного формата, которые опустеют из-за отсутствия посетителей.