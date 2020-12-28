Экстренных планов нет: Песков рассказал о помощи властей бизнесу

https://static.news.ru/photo/3fbbf83e-48f7-11eb-955d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальнейшие меры поддержки бизнеса государством на фоне пандемии коронавируса будут зависеть от текущей ситуации. При этом на данный момент каких-либо экстренных планов у российских властей нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что целый набор программ реализуется «в плане рутинной работы правительства». Одной из главных целей работы кабмина является поддержка существующих и создание новых малых и средних предприятий, добавил представитель Кремля.

Тем не менее, отметил он, бывают ситуации, которые не позволяют бизнесу продолжать работу, несмотря на помощь государства.

Любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику, и действительно, некая селекция у предпринимателей происходит. То есть остаются жить наиболее рентабельные, наиболее гибкие в плане сокращения издержек, — цитирует Пескова РИА Новости.

Таким образом он согласился с заявлением Банка России об «очищающем эффекте» кризиса — когда с рынка уходят проблемные предприятия, а профиль производительности оставшихся улучшается.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что для помощи бизнесу — особенно малому и среднему предпринимательству — ранее правительством было принято несколько пакетов помощи, которые были обнародованы лично президентом Владимиром Путиным.

При этом Песков подчеркнул, что спад российской экономики произошёл в меньшей степени, чем в других странах, где от проседания не спасли даже «сотни миллиардов» национальной валюты. По его мнению, эти деньги попросту «сгорели в топке», писал NEWS.ru.