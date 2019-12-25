https://static.news.ru/photo/1224757a-2703-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов, которая состоится в среду, 25 декабря. По словам представителя Кремля, в процессе беседы национальный лидер обсудит с предпринимателями инвестиционный и экономический климат в стране.

Песков отметил, что президент, как правило, даёт собственную оценку перспектив по данной теме. Путин высказывается относительно своего видения состояния инвестиционного и экономического климата в стране. После этого бизнесмены в разговоре с главой государства говорят о своих оценках и пожеланиях.

Собственно, для такого обмена мнениями подобные встречи и происходят, — приводит ТАСС слова Пескова.

Отмечается, что на встречу с Путиным были приглашены более 60 предпринимателей, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что президент, говоря о возможных изменениях конституции, отметил, что в документ можно внести поправки, чтобы наладить связи между разными уровнями власти в стране.