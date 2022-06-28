Ведомости: параллельный импорт не поможет лицензировать технику Cisco и IBM «Ведомости»: техника Cisco и IBM осталась без лицензий

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Российские компании, использующие сетевое оборудование Cisco и IBM, лишились возможности продлить лицензии на приобретенную у американских компаний технику, рассказал «Ведомостям» представитель одного из дистрибьюторов. Подобные «разрешения» необходимы для продолжения работы и технического обслуживания ранее приобретенных товаров.

Представитель IT-компании указал, что отечественные предприниматели предпочитали покупать лицензии на год, намного реже на два или три. В связи с этим по истечении срока действия приобретенных разрешений либо техника просто перестанет работать, либо оборудование попытаются взламывать, однако процедура имеет минимальные шансы на успех, уточнил эксперт.

Накануне разработчик сетевого оборудования Cisco заявил об уходе с рынка России и Белоруссии. На сайте компании появилось сообщение о планомерном сворачивании бизнеса и начале работы по урегулированию с заказчиками финансовых вопросов и соглашений о программном обеспечении.

Специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин рассказал NEWS.ru, что из-за европейских санкций российскую IT-сферу ждет кризис. Он указал, что всем пользователям грозят проблемы с интернет-трафиком, поскольку отказ в обслуживании и поставке оборудования Ericsson, Cisco, Broadcom, Juniper, TSMC является фатальным ударом по российским телекоммуникациям.