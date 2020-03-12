https://static.news.ru/photo/0a00da58-6463-11ea-8b19-fa163e074e61_660.jpg Майя Ломидзе Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Туристическая отрасль России оказалась в месяце от массового банкротства туроператоров. Ситуация ежедневно ухудшается из-за пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.

По мнению директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, коллапс пока не случился, но произойдёт, если кризис в отрасли продлится «ещё как минимум месяц».

В самой серьезной зоне риска маленькие и средние компании и небольшие агентства, которые работали в основном на каких-то массовых направлениях, — цитирует Ломидзе ТАСС.

По информации АТОР, с начала распространения коронавируса COVID-19 и закрытия некоторых границ российские туроператоры потеряли около 27 миллиардов рублей.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала, что распространение коронавируса COVID-19 в мире приобрело признаки пандемии. Инфекция зафиксирована в большинстве государств.