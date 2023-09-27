Ozon запустил продажи китайских автомобилей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маркетплейс Ozon запустил продажу китайских автомобилей Chery через свой сервис в Москве и Подмосковье, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании, пожелавшего остаться анонимным. По его словам, в дальнейшем список городов будет расширяться.

Пока на маркетплейсе доступны лишь автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery. В дальнейшем Ozon планирует сотрудничать и с другими игроками рынка, — отмечается в публикации.

Покупку автомобиля человек оплачивает онлайн, а договор купли-продажи подписывает при доставке. Представитель компании уточнил, что Ozon не намерен предоставлять кредиты на покупку машин через свой банк.

Когда интернет-ритейлер в 2020 году пытался запустить на своей площадке категорию «Автомобили», условием было, что покупатель мог на маркетплейсе лишь забронировать товар, оплачивать его предлагалось у дилера в салоне.

Ранее стало известно, что российский онлайн-ретейлер Wildberries планирует начать осваивать китайский рынок. Маркетплейс зарегистрировал бренд в Китае. Российская компания ведет переговоры с потенциальными партнерами в Китае. Однако в маркетплейсе и Министерстве коммерции Китая не стали комментировать эту информацию.