Ozon, «Яндекс» и VK получили льготные кредиты на 130 млрд рублей

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Российское правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд рублей, средства которого пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций, пишет «Коммерсант». Аналитики называют прямую господдержку частных эмитентов облигаций беспрецедентной, но объяснимой мерой ввиду высокой системной значимости компаний для российской экономики.

После начала действий на Украине зарубежные биржи приостановили торговлю акциями и глобальными депозитарными расписками этих компаний, а у держателей их конвертируемых облигаций появилось право на их досрочное погашение. Такая ситуация потребовала от компаний иметь на счетах достаточное количество средств для того, чтобы расплатиться с держателями еврооблигаций по первому их требованию. При этом эксперты отмечают, что проведение платежей в санкционных условиях может обернуться необходимостью выплаты средств в рублях, что не будет считаться исполнением обязательств без соответствующих изменений в договорах.

Фактическое субсидирование государством расчетов частных компаний с держателями облигаций является прецедентом, указывают эксперты. По их словам, «Яндекс», VK и Ozon обладают высокой системной значимостью, входя в число ключевых компаний в сфере развития цифровой инфраструктуры страны.

В начале марта «Яндекс» предупреждал, что не сможет погасить свои конвертируемые облигации в случае, если все инвесторы этого потребуют. В компании отметили, что часть их денег находится в России, а часть за границей, и их попросту не хватит на такую крупную сделку. Речь шла об облигациях с купоном в 0,75% годовых, которые должны быть погашены в 2025 году. «Яндекс» выпустил их в феврале 2020 года и каждые полгода выплачивал по ним доход.