Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям Компания Ozon предупредила о риске дефолта по облигациям к 14 июня

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Компания Ozon предупредила о риске дефолта по облигациям к 14 июня. Причиной называют нехватку у компании ликвидности для финансирования платежей. Такие данные содержатся в отчёте маркетплейса, их приводит РИА Новости.

Существует риск того, что на соответствующую дату у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций. Несвоевременная выплата сумм, причитающихся по погашению, в течение 14 календарных дней (т. е. к 14 июня 2022 года) приведёт к событию дефолта, — говорится в отчете.

В компании также уточнили, что в настоящее время большое количество держателей акций воспользовались возможностью их погашения и имеют право на получение суммы основного долга и накопленных процентов на дату погашения, она наступает 31 мая.

В Озон предупреждают, что в связи с рядом обстоятельств и изменений регулирования, включая недавно принятые в России меры по контролю и защите капитала, возможности перевода финансов на счет компании от российских дочерних компаний ограничены.

Ранее сообщалось, что Ozon первым согласился раскрыть работу рекомендательных алгоритмов по требованию Госдумы. Это делается в связи с тем, что иногда сервисы становятся элементами цензуры или информационных войн. По законопроекту интернет-ресурсы будут обязаны сообщать пользователю об обработке его данных рекомендательной системой и дать ему возможность отказаться от этого. Владельцы ресурсов будут обязаны пресекать воздействие на рекомендательные системы.