Ozon откроет офис в Китае

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ozon открывает офис в Китае для увеличения количества товаров от местных производителей. Спрос россиян на товары китайских брендов, особенно бытовую технику и электронику, растет, сообщает «Коммерсант».

Представительство откроется в городе Шэньчжэнь, возглавит его Саймон Хуан, имеющий опыт работы в трансграничной торговле и электронной коммерции в США, Индии, Китае. Маркетплейс планирует привлечь более 100 тысяч продавцов из Китая и увеличить оборот товаров из страны в 10 раз.

На сегодня доля заказов из Китая на Ozon Global достигает 90%, покупатели заказывают, в основном, электронику, мелкую технику, одежду. в планах маркетплейса — запустить продажи спортивной одежды китайских брендов Li-Ning, 361, Erke, X-tep и Camel.

Ранее сообщалось, что интернет-магазин Ozon начал продажу продукции бренда H&M, в середине июля объявившего об уходе с российского рынка. В приложении Ozon появилась новая оригинальная коллекция фирмы.