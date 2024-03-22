Ozon и Wildberries ответили на слова Пушилина о начале работы в ЛДНР Ozon и WB заявили, что развивают инфраструктуру в Сибири и на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Популярные российские маркетплейсы Ozon и Wildberries не имеют в распоряжении собственных или партнерских логистических объектов для перевозок товаров в Донецкую и Луганскую народные республики, сообщили представители обеих компаний NEWS.ru. Ритейлеры заявили, что сосредоточены на развитии своих сетей в Сибири и на Дальнем Востоке.

У Ozon нет собственных или партнерских логистических объектов, перевозок и партнерских пунктов в этих регионах. С точки зрения развития логистики в 2024 году мы, в первую очередь, сконцентрированы на Дальнем Востоке, удаленных территориях Сибири, а также активно занимаемся развитием малых городов и поселков, чтобы обеспечить комфорт для их жителей и дать новые возможности локальным предпринимателям, — заявили в пресс-службе Ozon.

Компания Wildberries также сослалась на отсутствие необходимой логистики для доставки товаров в Донбасс. Там отметили, что утвердили инвестиционный план на ближайшие два года, согласно которому приоритет отдается развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке, в Сибири и малых населенных пунктах.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что популярные российские маркетплейсы Ozon и Wildberries станут доступны жителям Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, интернет-магазины откроют свои пункты выдачи в республиках.