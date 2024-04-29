Отель в Анталье потребовал от клиента оплатить «разницу в национальности» Власти Турции проверят отель, потребовавший плату за «разницу в национальности»

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Руководство отеля в Анталье потребовало с клиента оплатить €120 (11 763 рубля) за «разницу в национальности», передает телеканал TRT haber. Эти действия привлекли внимание турецких властей, которые решили проверить гостиницу.

Телеканал уточнил, что дополнительную плату потребовали с гражданина Турции, заказавшего номер на зарубежном сайте. Известно, что Министерство культуры и туризма страны уже приняло меры в связи с произошедшим.

В последнюю неделю апреля найти тур на майские праздники будет довольно трудно, так как многие направления группового туризма становятся недоступны, рассказала эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова. По ее словам, придется выбирать из того, что есть в наличии. Среди наиболее востребованных направлений внутреннего туризма в этот период опрошенные эксперты выделяют Сочи и Калининград. За ними следуют Татарстан, Алтайский край и Башкирия. При этом у москвичей различные интересы. Одни предпочитают проводить длинные выходные в городах Золотого кольца и в подмосковных парк-отелях, а другие едут в Санкт-Петербург.

Москвичам, которые поздно задумались о выездном отдыхе в майские праздники, следует обратить внимание на подмосковные парк-отели, заявил эксперт по туризму Николай Мельник. Он отметил, что некоторые из них полностью забронировали еще в марте, но не исключено, что свободные номера еще есть.