От платья до ноутбука: популярные бренды вернут в Россию

Минпромторг готовит реестр брендов для ввоза по схеме параллельного импорта, сообщил его представитель. Ведомство намерено легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России, сообщали «Известия». Как объяснил NEWS.ru источник в Минпромторге, после утверждения реестра можно будет ввозить из Китая или других стран продукцию таких популярных брендов, производящих одежду и обувь, как Zara, H&M, Decatlon, Uniqlo. По его словам, эти бренды должны войти в итоговый список, но окончательно он пока не сформирован. Обсуждается исключение из реестра тех марок, которые локализовали производство в России. Представитель Минпромторга от комментариев отказался. NEWS.ru разобрался, будут ли доступны товары популярных брендов россиянам и где их можно будет купить.

Зачем легализуют параллельный импорт

Параллельный импорт — это ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Схема удешевляет стоимость товара, но и повышает риск появления на рынке подделок. Ряд стран, легализовавших такой импорт, с разрешения Всемирной торговой организации применяют международный подход к исчерпанию прав интеллектуальной собственности. Оно наступает после первой продажи товара в любой стране мира. В результате товар можно перепродавать, не спрашивая разрешения у владельца товарного знака. Этим пользуются в Австралии, Канаде или Японии. В России правительство в конце марта 2022 года легализовало параллельный импорт. А ранее такой ввоз был чреват судом и штрафами до 5 млн рублей за каждый случай нарушения, отмечает старший партнёр юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

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Для неподсанкционных товаров эта схема будет востребована и прибыльна для ввоза одежды, обуви, товаров повседневного спроса, электроники и бытовой техники. По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, важно, чтобы при легализации параллельного импорта не ухудшилось положения заводов-производителей электроники и бытовой техники в России.

У многих брендов, приостановивших работу в России, данное решение было принято из-за нарушения логистических цепочек: готовый товар или комплектующие для производства стало крайне тяжело доставлять в Россию из-за отказа ведущих транспортных компаний возить грузы в РФ, что затрудняет, а в отдельных случаях делает невозможной их работу на российском рынке, — сказал он NEWS.ru.

Но после начала спецоперации России на Украине импорт в Россию снизился на 30% уже в марте из-за отказа крупных международных перевозчиков, например Maesk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM везти грузы морем, по воздуху или по железной дороге. И правительство приняло решение легализовать параллельный импорт, чтобы не создавать дефицита востребованных товаров в России.

Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Он добавил, что это позволит гарантировать поставки в Россию товаров «в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков».

Позицию правительства поддержала Федеральная антимонопольная служба. Легализация параллельного импорта будет развивать внутрибрендовую конкуренцию за счёт увеличения количества компаний, импортирующих товар в Россию, что в итоге приведет к снижению розничных цен на товары, считают в ФАС.

Сейчас производители либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы, разъясняют в Минпромторге. На таможне проверят документы на подлинность товара и возьмут пошлину с поставщика. По информации «Коммерсанта», ввоз без разрешения правообладателя бренда затронет 72 позиции из таможенной номенклатуры Евразийского экономического союза (ЕАЭС): от одежды и обуви до нефтехимии и деталей для авто.

Кто и где сможет купить бренды в России

Источник NEWS.ru в Минпромторге уточнил, что ввозимые в рамках параллельного импорта одежда и обувь известных брендов будут продаваться в мультибрендовых магазинах и онлайн-маркетплейсах, тогда как сейчас в основном их реализация сосредоточена в монобрендовых магазинах.

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Малый и средний бизнес получит возможность легального импорта иностранных товаров без оформления дополнительных разрешений, а потребители — доступ к более широкому ассортименту товаров высокого качества по адекватным ценам, — заявила 18 марта на встрече с главой ФАС гендиректор онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук.

С ввозом одежды и обуви в рамках параллельного импорта проблем не возникнет, их привезут из Китая или других стран Азии либо из Турции либо из стран Ближнего востока через южные порты, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Пока все идет к тому, что приостановленные бренды долго не возобновят свою работу в России.

Дмитрий Москаленко, президент Российского союза торговых центров рассказал News.ru, что торговые центры готовы предоставлять свои площади под такие мультибрендовые магазины с товарами, ввезенными через третьи страны, ведь стоять полупустыми им не выгодно. Но сначала предстоит понять, готовы ли они занимать те же площади, что и уходящие бренды или придется площади дробить.

Мы оказываем поддержку брендам, которые остались в РФ: часть получили скидку на аренду, часть перешли на оплату аренды из расчета процента от товарооборота по итогам месяца. Гибкость арендных ставок будет зависеть от количества освободившихся площадей и текущей рыночной ситуации, — убежден Москаленко.

Knight Frank подсчитала , что не менее 160 международных брендов, объявили о приостановке своей деятельности в России после начала военной операции на Украине. 21% из них приходится на продавцов модной одежды и обуви.

По оценке Москаленко, ввезенные из третьих стран брендовые вещи станут существенно дороже, ведь помимо инфляции надо закладывать рост логистических расходов и перестройку цепочки поставок.

Те, кто раньше мог себе позволить купить эти вещи здесь, пересмотрят свои потребительские пристрастия, — полагает он.

Одежду и обувь из масс-маркета частично заместят похожие по цене-качеству российские бренды и те иностранные, что остались в стране. Например в России в сегменте среднего и масс-маркета работают такие марки, как Sela, Zarina, Lime, 12 Storeez, Beefree и т.д. Возможно, часть популярных марок вроде H&M будет завозиться в рамках параллельного импорта. Но, учитывая рост цен, количество этого товара снизится, так как он скорее всего перейдет в другую нишевую позицию и не будет уже столь доступен, как был, считает Москаленко.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам источника News.ru в официальном дистрибьюторе нескольких известных европейских и американских брендов одежды в Москве, государство должно учитывать контрактные договоренности правообладателей брендов с официальными дистрибьюторами.

Пока у нас нет разрыва контрактов и даже нет отказа от размещения в России коллекций будущих сезонов. Если бренд контракт разорвет, то нам будет неважен ущерб от параллельного импорта. Если же наши контракты с правообладателем продолжат действие, то непонятно, где новые импортеры возьмут товар для ввоза в Россию. В контракте прописан эксклюзив с нами при продаже в России. В том случае, если бренды не захотят грузить товар в Россию, новые возчики смогут купить у брокеров разве что стоковый товар, — сказал собеседник NEWS.ru.

Предупреждения дилеров небезосновательны. Старший партнёр юридической фирмы Intellect Роман Речкин отмечает, что правообладатель, зная, что конечным покупателем товара будет лицо в РФ, может просто не захотеть поставлять товар, даже посреднику в какой-то другой стране. Он вправе запретить своим дилерам (покупателям товара) торговать им на территории определенной страны и при желании имеет возможность проконтролировать, чтобы его товар не поставлялся в Россию из любых третьих стран. Скрупулезные владельцы брендов вправе потребовать от своих оптовиков отчет о том, где именно и в каком объеме реализован его товар. В некоторых странах Европы люксовые бутики, в том числе Chanel, отказывают в продаже своих вещей россиянам.

Обманывать правообладателя ни один дилер не решится, иначе следующую партию товара такой оптовый покупатель — просто не получит, — считает Речкин.

Однако если правообладателю бренда выгодно не потерять прибыль, то он не будет препятствовать перепродаже своего товара в рамках параллельного импорта, ведь для имиджа ему важно лишь самому не завозить его в Россию. Часть владельцев торговых центров готовы вписаться в бизнес по параллельному импорту по всей цепочке: от закупки в третьих странах до ввоза и розничной реализации на своих площадях. Скорее всего это будут те, кто уже сейчас имеют в РФ действующий ретейл-бизнес.