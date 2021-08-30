Основной конкурент «Газпрома» подпишет с Украиной контракт о добыче газа

Польская энергетическая компания PGNiG, являющаяся одним из основных конкурентов «Газпрома» в Европе, подпишет с украинской компанией Energy Resources of Ukraine контракт о добыче газа на территории страны. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте PGNiG.

Последние пять лет мы активно торгуем природным газом на Украине. Мы не только начали продавать газ на украинский рынок, но и получили доступ к украинской газотранспортной сети и украинским газохранилищам, что увеличило возможности оптимизации торговли природным газом, — заявил президент PGNiG Павел Маевский.

Начать производить работы по добыче украинского газа компания планирует во второй половине 2022 года, однако в случае если PGNiG удастся найти газ с высоким содержанием метана, сроки перенесут на 2023 год, добавил Маевский. По условиям договора PGNiG станет владельцем 85% акций украинской компании «Карпатгаздобыча», которая является единоличным владельцем концессии «Библивская» на польско-украинской границе.

Ранее PGNiG подала заявку на участие в процедуре сертификации «Северного потока — 2»: руководство компании считает, что российский газопровод навредит энергетической безопасности ЕС и отдельных государств.