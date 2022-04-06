Основательницы BelkaCar развеяли мифы о женщинах в бизнесе

Успех в какой-либо сфере зависит от личности, а не от гендера, рассказала одна из основательниц каршеринга BelkaCar Елена Мурадова изданию «Компания». А руководительниц в их компании воспринимают в соответствии с иерархией, несмотря на стереотипы о женских и мужских ролях, отметила соосновательница Лориана Сардар.

В создании сервиса также участвовала их подруга и бывшая однокурсница по Калифорнийскому университету Екатерина Макарова. Идея проекта возникла в 2013 году, а BelkaCar появился в 2016-м.

Я за индивидуальность: либо у человека есть талант, либо его нет. Например, в Москве есть известная цветочная мастерская, которую создал молодой человек. И я не видела прекрасней букетов и композиций. То же самое можно сказать о бьюти, фешен-индустрии, различных модных изданиях (например, Tatler), — прокомментировала Мурадова вопрос об успешности мужчин и женщин в разных областях.

Лориана Сардар рассказала, что в компании 60% сотрудников — мужчины и нет никаких вопросов по поводу отношения к начальству в лице женщин.

Ранее авиадиспетчер аэропорта Внуково Элина Махрова рассказала, что девушки опасаются идти в «маскулинизированные» сферы из-за высокой конкуренции, давления и насмешек. Они не верят в свои силы, дают себе установки о «неженском деле».