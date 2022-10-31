Основатель Revolut отказался от российского гражданства Основатель Revolut Николай Сторонский отказался от гражданства России

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Основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства, сообщил Forbes со ссылкой на представителя организации. Предприниматель в 2022 году вошел в топ-20 богатейших российских бизнесменов.

Ник отказался от российского гражданства некоторое время назад, — заявили в компании.

Сторонский родился и вырос в России, но в возрасте 20 лет уехал из страны. В апреле журнал Forbes писал, что предприниматель попросил редакцию не называть его российским миллиардером. В октябре Украина ввела санкции против его отца — гендиректора АО «Газпром промгаз», также Николая Сторонского. Тем же указом президент Украины ввел санкции против членов семей российских предпринимателей.

Минувшим летом об отказе от гражданства РФ объявил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, чье состояние оценивается в $2,4 млрд. Он более 10 лет прожил в Казахстане и в текущем году получил паспорт этой страны. Законодательство Казахстана не допускает наличия второго гражданства, в результате Турлов также отказался от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис.

В сентябре из гражданства РФ вышел предприниматель Рубе Варданян. Он объяснил это решением переехать в Карабах. В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в $1 млрд.

Миллиардер и меценат Юрий Мильнер также решил отказаться от российского гражданства. По словам Мильнера, он и его семья покинули Россию в 2014 году и нынешним летом официально завершили процедуру выхода из гражданства РФ.