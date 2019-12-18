Основатель Qiwi Сергей Солонин не намерен продавать контрольный пакет акций и уходить из компании после того, как 15 января покинет должность гендиректора.
Как
Сергей верит в компанию и уверен, что она будет развиваться так же стремительно, как и сейчас, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что для того, чтобы компания была готова к переменам на рынке, Солонин намерен полностью посвятить своё время долгосрочному стратегическому планированию на перспективу от пяти лет и дальше.
Я полностью привержен Qiwi и намерен активно участвовать в работе компании в качестве нового исполнительного председателя совета директоров, — цитирует Солонина его представитель.
Место Солонина займёт Борис Ким, сооснователь и председатель совета директоров Qiwi с 2013 года, который уйдёт с должности председателя совета директоров и члена комиссии по компенсациям.
Ранее NEWS.ru писал, что российские пользователи «Яндекс.Деньги», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут больше анонимно пополнять интернет-кошельки. Использование ресурсов станет возможным только после идентификации личности.
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