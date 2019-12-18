https://static.news.ru/photo/c14acae4-2196-11ea-bdd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: qiwi.com

Основатель Qiwi Сергей Солонин не намерен продавать контрольный пакет акций и уходить из компании после того, как 15 января покинет должность гендиректора.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Qiwi, Сергей Солонин вступит в должность исполнительного председателя совета директоров и будет осуществлять контроль операционной и стратегической направленности.

Сергей верит в компанию и уверен, что она будет развиваться так же стремительно, как и сейчас, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для того, чтобы компания была готова к переменам на рынке, Солонин намерен полностью посвятить своё время долгосрочному стратегическому планированию на перспективу от пяти лет и дальше.

Я полностью привержен Qiwi и намерен активно участвовать в работе компании в качестве нового исполнительного председателя совета директоров, — цитирует Солонина его представитель.

Место Солонина займёт Борис Ким, сооснователь и председатель совета директоров Qiwi с 2013 года, который уйдёт с должности председателя совета директоров и члена комиссии по компенсациям.

Ранее NEWS.ru писал, что российские пользователи «Яндекс.Деньги», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут больше анонимно пополнять интернет-кошельки. Использование ресурсов станет возможным только после идентификации личности.