Основатель «Додо Пиццы» уходит с поста гендиректора Основатель Dodo Brands Овчинников объявил об уходе с поста гендиректора компании

Основатель Dodo Brands (владелец брендов «Додо Пицца» и других) Федор Овчинников объявил в YouTube об уходе с поста гендиректора компании. Его должность займет Алена Тихова, руководитель компании в США.

Я уже 11-й раз выхожу выступать на нашем съезде и хочу сказать, что сегодня мое последнее публичное выступление в качестве CEO на наших съездах, — сказал Овчинников.

Тихова приступит к обязанностям с начала 2024 года. Она займется развитием международных рынков, в том числе в Дубае. Овчинников останется акционером компании и будет входить в совет директоров. Предприниматель хочет заняться развитием сетей «Дринкит» и «Донер 42».

В марте стало известно, что Domino’s Pizza грозит банкротство. Против компании было подано 24 иска на общую сумму около 78 млн рублей. Кроме того, у нее есть задолженность по оплате аренды на сумму в 3,4 млн рублей.

Другая сеть пиццерий — Papa John’s — сообщала, что планирует продолжить работу в России отдельно от головной американской компании Papa John`s International. При этом она намерена поменять концепцию бренда. В ответ на предположения о возможной смене названия сети пиццерий в компании заверили, что продолжат работу под международным брендом.