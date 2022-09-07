«Оригинальные товары»: глава СДЭК об ассортименте IKEA на маркетплейсе Глава СДЭК рассказал о начале продаж оригинальных товаров IKEA на маркетплейсе

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Товары магазина IKEA

Генеральный директор маркетплейса СДЭК Леонид Гольдорт прокомментировал в разговоре с NEWS.ru начало продаж товаров компании IKEA с доставкой из Турции. По его словам, все эти товары имеют оригинальное происхождение, а сами продажи будут пользоваться спросом.

Конечно, товары IKEA, распространяемые нашим маркетплейсом, оригинальные. Правда, хочу отметить, что мы только начали этим заниматься, и никто еще толком ничего об этом не знает. Но скорее всего, данное мероприятие, конечно, должно стать достаточно успешным, — заявил Гольдорт.

Магазины IKEA прекратили свою работу на территории России в начале марта из-за ситуации на Украине. Остатки продукции были реализованы на недавней онлайн-распродаже.

Владельцы IKEA ранее заявили, что они не собираются продавать свой бизнес в России и планируют вернуться в ближайшие два года. Источник, близкий к компании, сообщил, что это станет возможным, как только в мире изменится экономическая обстановка, и с России будут сняты основные санкции. Он также подчеркнул, что все 700 сотрудников IKEA продолжат работу, а магазины будут закрыты до официального возвращения.