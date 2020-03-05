https://static.news.ru/photo/8094528a-5ed2-11ea-9f59-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По распоряжению правительства помощник президента РФ, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании «Роснефть» вместо первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как сообщает ТАСС, в числе кандидатов — представителей Российской Федерации — в совет директоров выдвинуты и ныне действующие его члены: министр энергетики Александр Новак и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Как писал NEWS.ru, «Роснефть» приняла ряд организационно-кадровых решений с целью повышения эффективности деятельности. Так, вице-президентом по внутреннему сервису «Роснефти» назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче.

Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам. Вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в периметре компании в связи с выходом на пенсию. Вице-президентом по кадровым и социальным вопросам назначен Алексей Артемьев.