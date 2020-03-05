По распоряжению правительства помощник президента РФ, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании «Роснефть» вместо первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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Как писал NEWS.ru, «Роснефть» приняла ряд организационно-кадровых решений с целью повышения эффективности деятельности. Так, вице-президентом по внутреннему сервису «Роснефти» назначен Эрик Лирон, ранее занимавший должность первого вице-президента по разведке и добыче.
Первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса назначен Зелько Рунье, занимавший должность вице-президента по шельфовым проектам. Вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин переходит на другую работу в периметре компании в связи с выходом на пенсию. Вице-президентом по кадровым и социальным вопросам назначен Алексей Артемьев.
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