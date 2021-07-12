Опубликован рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире

Согласно новому исследованию портала AirlineRatings, самой безопасной авиакомпанией мира признан крупнейший перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand по состоянию на 2022 год. Компания стала известной по всему миру после своей рекламной кампании, где снялись актёры трилогии «Властелин колец». Об этом сообщил главный редактор AirlineRatings Джеффри Томас на официальной странице в YouTube.

Второе место заняла Etihad Airways из ОАЭ, а третье Qatar Airways из Катара. При этом ни одна российская компания не оказалась в списке. Рейтинг составлялся с учётом нескольких факторов. Так, например, учитывалась аварийность авиаперевозчика за последние пять лет, а также средний возраст авиапарка. Составители рейтинга особое внимание уделили протоколам безопасности в рамках пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате авиакатастроф в России в 2021 году превысило 110 человек. Увеличилось и количество пострадавших: при авариях с самолётами и вертолётами пострадал 71 человек в 2020 году, 159 — в 2021-м.

Рост жертв связан с увеличением числа крушений пассажирских самолётов, особенно региональной авиации. Чаще всего авиакатастрофы происходили на Камчатке, в Московской и Иркутской областях.