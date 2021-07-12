Опубликован рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире

Согласно новому исследованию портала AirlineRatings, самой безопасной авиакомпанией мира признан крупнейший перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand по состоянию на 2022 год. Компания стала известной по всему миру после своей рекламной кампании, где снялись актёры трилогии «Властелин колец». Об этом сообщил главный редактор AirlineRatings Джеффри Томас на официальной странице в YouTube.
Второе место
Ранее сообщалось, что число погибших в результате авиакатастроф в России в 2021 году превысило 110 человек. Увеличилось и количество пострадавших: при авариях с самолётами и вертолётами пострадал 71 человек в 2020 году, 159 — в 2021-м.
Рост жертв связан с увеличением числа крушений пассажирских самолётов, особенно региональной авиации. Чаще всего авиакатастрофы происходили на Камчатке, в Московской и Иркутской областях.