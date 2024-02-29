Определены лучшие цифровые решения для НКО

Фото: Технологии добра

В Москве завершился конкурс федерального проекта «Технологии добра» по отбору лучших цифровых проектов и инициатив для благотворительных и некоммерческих организаций, организованного Совкомбанком и Sk Финтех Хаб.

Призовой фонд мероприятия составил 5,5 млн рублей. К участию в конкурсной программе были приглашены проекты по нескольким ключевым направлениям операционной деятельности благотворительных организаций: ИТ-поддержка, маркетинг и коммуникации, отчетность, программная работа и внутренняя аналитика, финансы.

27 февраля финалисты представили свои проекты жюри конкурса. В состав жюри вошли представители фондов «Истоки», «Друзья», «Нужна помощь» и «Большая перемена», эксперты и партнеры проекта, представители благотворительных фондов и некоммерческих организаций – текущие и потенциальные пользователи платформы «Технологии добра».

Победителями конкурса объявлены 5 проектов, каждый из которых получил денежный приз в 1 млн рублей:

1. Сервисы «Донор-менеджмент» и «Маршрутная карта» от фонда «Нужна помощь»

2. CRM-решение Cherry CRM и программный комплекс GIVR по сбору и анализу пожертвований

3. LemonPie – сервис управленческого учета для НКО

4. Платформа для сбора пожертвований бездомным животным Teddy Food

5. Goody – виджет для приема пожертвований на сайте НКО

«Мы под большим впечатлением от уровня проектов, качества их проработки и презентации в финале конкурса. Перед жюри возник непростой выбор – между проектами, которые уже функционируют и достигли ощутимых результатов, и проектами, которые только на старте своего развития. В итоге при определении победителей для нас стали решающими несколько критериев. Во-первых, привлечение к созданию продукта самих НКО. Сложно сделать сервис, востребованный у некоммерческих организаций, если не слышать их голос и не понимать, что им действительно нужно. Во-вторых, мы выделили те проекты, которые имеют перспективу масштабирования за счет проработки процесса поставки и внедрения решения в НКО. Мы приглашаем всех участников и финалистов разместить свои сервисы на цифровой платформе «Технологии добра», чтобы они стали доступны большому количеству благотворительных организаций», — заявил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.