Определены победители конкурса «Инвестиции в развитие здоровой страны»

Фото: Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк стал победителем всероссийского конкурса «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики – 2023» в рамках одноименного форума, организованного Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Проект компании по благоустройству офисных помещений «Зеленый офис» признан лучшим в номинации «Создание благоприятных условий труда».

Команда банка представила проект, в результате реализации которого удалось создать гармоничную площадку для офисной жизни, где хочется не только работать, но и отдыхать. Пространство включает множество функциональных зон, которые помогают сотруднику в течение рабочего дня или после него выбрать для себя наиболее эффективный формат для работы, паузы или разгрузки: кофе-поинты, телефонные и переговорные кабины, комнаты отдыха и фитнес-зал. В офисе введена система сортировки отходов, также отдельно ведется сбор элементов питания и пластиковых крышек. В техническом отношении получилось интегрировать энергоэффективные решения как в инженерных системах, создающих микроклимат, так и в системах освещения и водопотребления. Комплекс современных и продуманных ходов позволил сделать офис экологически дружественным.

В результате эко-аудита по российскому стандарту EcoSmartOffice площадка получила экологический сертификат уровня Platinum. Это наивысшая оценка эксплуатационных характеристик офиса, потребления ресурсов, а также комфорта и безопасности для работы сотрудников.

Форум «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные практики 2023» призван поддержать лучшие корпоративные инициативы, направленные на внедрение и популяризацию программ здоровья и благополучия людей в рамках стратегий устойчивого развития и прогрессивных ESG-практик.