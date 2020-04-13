Операторов связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам

Операторы связи и интернет-компании, оказывающие бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, в скором времени могут столкнуться с дополнительным налогообложением, а именно — с требованием по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом говорится в проекте отзыва комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ на разработанный Минкомсвязью законопроект о безвозмездном доступе к социальным ресурсам.
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Законопроект о безвозмездном доступе к значимым сайтам и сервисам Минкомсвязь опубликовала 28 марта. В список вошли около 400 интернет-ресурсов.
Как писал NEWS.ru, эксперты и участники интернет-рынка назвали сервисы, которые будут доступны бесплатно всем пользователям. Это в первую очередь сайты госструктур, а также ресурсы «Яндекса» и Mail.ru Group. Бесплатный доступ будет организован в рамках проекта «Доступный Интернет», который анонсировал президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Проект будет касаться в первую очередь мобильного Интернета. Россияне смогут бесплатно пользоваться социальными сервисами, даже если у них нет денег на счёте. Участники рынка считают, что упрощающие доступ к Сети инициативы положительно скажутся на развитии цифровой экономики, IT-отрасли, качестве повседневной жизни россиян.
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