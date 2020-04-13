Операторов связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам

https://static.news.ru/photo/21b02d6a-7855-11ea-815c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы связи и интернет-компании, оказывающие бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, в скором времени могут столкнуться с дополнительным налогообложением, а именно — с требованием по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом говорится в проекте отзыва комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ на разработанный Минкомсвязью законопроект о безвозмездном доступе к социальным ресурсам.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на этот проект, операторы при этом не смогут уменьшить налог на прибыль на соответствующую сумму выплат по НДС. В РСПП предложили исключить налоговые риски из законопроекта Минкомсвязи, а также компенсировать операторам связи и интернет-компаниям расходы на предоставление бесплатного доступа к соцсайтам. Потери, которые могут понести компании этой сферы, оцениваются в 150 млрд рублей. В «ВымпелКоме», МТС, «МегаФоне», «ЭР-Телекоме» и «Ростелекоме» выводы РСПП отказались комментировать, однако один из осведомлённых источников издания предположил, что законопроект может способствовать «разрушению отрасли связи».

Законопроект о безвозмездном доступе к значимым сайтам и сервисам Минкомсвязь опубликовала 28 марта. В список вошли около 400 интернет-ресурсов.

Как писал NEWS.ru, эксперты и участники интернет-рынка назвали сервисы, которые будут доступны бесплатно всем пользователям. Это в первую очередь сайты госструктур, а также ресурсы «Яндекса» и Mail.ru Group. Бесплатный доступ будет организован в рамках проекта «Доступный Интернет», который анонсировал президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Проект будет касаться в первую очередь мобильного Интернета. Россияне смогут бесплатно пользоваться социальными сервисами, даже если у них нет денег на счёте. Участники рынка считают, что упрощающие доступ к Сети инициативы положительно скажутся на развитии цифровой экономики, IT-отрасли, качестве повседневной жизни россиян.