Оператор «Сахалина-2» разрешил платить за газ в рублях Bloomberg: оператор «Сахалина-2» разрешил платить за газ в рублях

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Оператор завода по производству сжиженного природного газа «Сахалина-2» разрешил своим покупателям платить за СПГ в другой валюте, в том числе в рублях, пишет Bloomberg. Это связано с введенными против России санкциями, в результате чего с оплатой в долларах могут возникнуть проблемы.

Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт, если платеж в долларах, как установлено в контрактах, не может быть обработан, — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате ввода антироссийских санкций из-за проводимой на территории Украины военной операции завод «Сахалин-2» может быть реорганизован. Теп временем спрос на сжиженный природный газ с каждым днем растет все сильнее.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на условиях раздела продукции. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Доли имеют британская Shell и японские Mitsui и Mitsubishi.

Ранее японские компании Tokyo Gas и Jera заключили контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.