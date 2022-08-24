Оператор «Сахалина-2» отменил поставку СПГ в Азию из-за проблем с оплатой Bloomberg: оператор «Сахалина-2» отменил поставку СПГ в Азию из-за проблем с оплатой

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Оператор проекта «Сахалин-2» — «Сахалинская энергия» — отменил поставку сжиженного природного газа (СПГ) как минимум одному азиатскому покупателю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Отмечается, что это произошло из-за проблем с оплатой и задержек с подписанием пересмотренных контрактов,

Оператор «Сахалинская энергия» отменил поставку по крайней мере одному покупателю в Северной Азии из-за вопросов оплаты, а также задержек с подписанием пересмотренных контрактов, — пишет агентство.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на условиях раздела продукции. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Доли имеют британская Shell и японские Mitsui и Mitsubishi.

Сообщалось, что оператор завода по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» разрешил своим покупателям платить за СПГ в другой валюте, в том числе в рублях. Это связано с введенными против России санкциями, в результате чего с оплатой в долларах могут возникнуть проблемы.

Японские компании Tokyo Gas и Jera заключили контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2».