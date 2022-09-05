ОПЕК+ решила сократить добычу нефти Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки

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Страны ОПЕК+ в ходе Министерской конференции одобрили сокращение добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки, передает ТАСС со ссылкой на источники. Подчеркивается, что решение о наращивании добычи на тот же объем, которое принималось месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь.

Министры стран ОПЕК+ также решили проводить собрания альянса в любое время, для оперативной реакции на рыночную ситуацию. Следующая встреча назначена на 5 октября.

Накануне министры финансов стран «Большой семерки» приняли единогласное решение ввести потолок цен на поставки нефти из России. Такое решение главы ведомств приняли во время видеоконференции. Кроме того, министры «Группы семи» договорились рассмотреть дополнительные меры для того, чтобы обеспечить эффективность ценового потолка на поставки энергоносителей из РФ.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может ограничить поставки нефти в другие страны в качестве ответной меры. Так представитель Кремля ответил на вопрос, когда РФ может отказаться от поставок нефти в условиях идеи G7 ввести потолок цен на такое сырье — как только такие ограничения будут введены или превентивно.