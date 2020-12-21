Олег Тиньков начал сдавать свою яхту за миллион евро в неделю

https://static.news.ru/photo/276223c0-42b3-11eb-96fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: la.datcha/instagram.com

Российский предприниматель Олег Тиньков начал сдавать свою яхту-ледокол La Datcha в аренду для туристов.

Чтобы отправиться в недельный тур на роскошном судне, придётся заплатить один миллион евро, передаёт Financial Times со ссылкой на туроператора Elemental Adventure.

Отмечается, что первый трип состоится уже в апреле 2021 года и продлится до июня. Сначала La Datcha проследует вдоль Камчатки и Курильских островов. Второй тур запланирован в Антарктиду, где туристы смогут покататься на лыжах.

В ближайшее время на La Datcha собираются также проводить туры с горнолыжными спусками с вертолётной заброской.

Яхта Тинькова имеет длину 77 метров и рассчитана на 12 человек. Она может находиться в море и не заходить в порты в течение 40 дней.

Ранее российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал о состоянии своего здоровья спустя 163 дня после пересадки донорского костного мозга. По его словам, у него наступила полная ремиссия — признаки недуга исчезли на молекулярном уровне, но впереди ещё несколько месяцев реабилитации. Он добавил, что борьба продолжается — предстоит победить «небольшой GvHD» (реакцию «трансплантата против хозяина»).

Острую лейкемию у Тинькова диагностировали в октябре 2019 года. Публичное заявление бизнесмен сделал только 6 марта 2020-го. Он поделился своими прогнозами на излечение рака крови. По его словам, полное выздоровление ожидается к середине 2021 года, писал NEWS.ru.