Около ста компаний ТЭК включены в перечень системообразующих организаций

https://static.news.ru/photo/1388aab0-80c4-11ea-94db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Специалисты министерства энергетики РФ сформировали перечень предприятий топливно-энергетического комплекса для включения их в список системообразующих. В число организаций, претендующих на господдержку в период пандемии, вошли 97 предприятий ТЭК, в числе которых «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть» и «Лукойл».

Всего в перечень были включены 97 организаций, в том числе, четыре из которых находятся в Республике Крым, — говорится в сообщении министерства.

По словам замминистра энергетики Анатолия Тихонова, включение организаций осуществлялось на основании отраслевых показателей по предложениям федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин предложил регулярно корректировать список системообразующих предприятий. По его словам, это позволит более эффективно оценивать ситуацию. Он также добавил, что очень важно правильно составить критерии, по которым компании будут попадать в список. Ранее систему «объективных критериев» для отнесения компаний к системообразующим разработало Минэкономразвития.