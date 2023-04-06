Одну из старейших в России сетей «Карусель» закрыли после 19 лет работы

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В феврале руководство ритейлера X5 Group, владеющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», закрыло последний магазин сети «Карусель», одной из старейших в России. Об этом журналистам РБК рассказала президент группы Екатерина Лобачева. Она подчеркнула, что соответствующее решение было принято еще два года назад.

Процесс закрытия удалось выстроить эффективно. На заключительном этапе закрывающиеся точки имели хорошие финансовые результаты, а последний магазин в Белгороде и вовсе показывал положительную EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — NEWS.ru), — сказала Лобачева.

Она добавила, что российский потребитель сильно изменился примерно за последние лет пять. Клиенты торговых сетей, заметила президент группы, стали чаще делать покупки онлайн и придерживаться «разумности выбора». В частности, на фоне изменения потребительского поведения и было принято решение о закрытии одной из сетей.

Ранее стало известно, что торговая сеть «Пятёрочка» совместно с «Банком еды „Русь“» расширит количество категорий товаров, передаваемых на благотворительность, и увеличит объемы помощи нуждающимся. Компания подключила к проекту фудшеринга даркстор в Москве.

Так, помимо хлебобулочных изделий в список передаваемых благополучателям продуктов будут входить фрукты и овощи, бакалея, средства личной гигиены, такие как гели для душа, средства для бритья и зубные пасты. Всего в расширенный список попали почти 80 различных наименований.