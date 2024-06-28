Одна из крупнейших компаний в России не выплатит дивиденды из-за убытков Акционеры «Газпрома» утвердили отказ от выплат дивидендов за 2023 год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в сообщении компании. С подобной рекомендацией выступил совет директоров.

Согласно пресс-релизу, по итогам 2023 года «Газпром» впервые за 25 лет получил годовой чистый убыток в размере 629 млрд рублей. Выручка компании снизилась на более чем 3 млрд рублей, а чистый долг вырос до 2,96. Согласно действующей дивидендовой политике, компания может отказаться от выплат акционерам, если долговая нагрузка превышает 2,5.

Добыча газа в 2023 году также снизилась на 14%. Как сообщали в пресс-службе компании, причиной является принятие в некоторых странах ЕС политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа.

Ранее сообщалось, что бывший президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов второй год подряд возглавил топ-50 богатейших россиян по доходу от дивидендов. За 2023 год он заработал на этом 177,4 млрд рублей. Общее состояние миллиардера за год увеличилось до $28,6 млрд. В прошлом году его дивиденды составили 155,7 млрд рублей. На сегодняшний день он поднялся на 59-е место в общемировом рейтинге журнала.